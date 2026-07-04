Відкачано вже 25 куб.м. ПММ на озері Кирилівському у Києві, забрудненому після ворожого обстрілу – ДСНС

У Києві тривають роботи з ліквідації забруднення озера Кирилівського, куди потрапили пально-мастильні матеріали через російський масований обстріл у ніч проти 2 липня.

Як повідомляє ДСНС України, зроблено 4 лінії бойових загороджень постійної плавучості – загальною протяжністю 350 м; 12 ліній сорбуючих бонових загороджень – загальною протяжністю 720 м, якими перекрито всю ширину озера, що дозволило локалізувати розповсюдження. забруднюючих речовин. Також розгорнуто 9 скімерних систем – за допомогою яких відбувається збір нафтопродуктів.

З поверхні водойми вже відкачано 25 куб.м. пально-мастильних матеріалів.

Попри це, в районі озера досі відчувається стійкий запах ПММ, у таких умовах щодня працюють рятувальники.

Як зазначається у повідомленні, забруднення також негативно впливає на екосистему водойми – фахівці ДСНС бачать загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин, які мешкали в акваторії озера та на його берегах.

До ліквідації наслідків залучені 17 одиниць техніки та 60 рятувальників ДСНС, які продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.