ГУР підтвердило знищення ворожого Міг-29 на аеродромі "Бельбек"

У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки МО України атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму – внаслідок операції знищено російський винищувач Міг-29, інформує ГУР у суботу в телеграм.

Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів, йдеться у повідомленні.

Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів.