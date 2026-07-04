Четверта петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд в Києві набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не допустити підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн під час війни набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 20 травня і станом на 4 липня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми, мешканці Києва, категорично виступаємо проти запланованого підвищення вартості разового проїзду в комунальному громадському транспорті до 30 гривень та закликаємо міську владу переглянути це рішення. Україна живе в умовах повномасштабної війни. Щоденні обстріли, економічна нестабільність, втрата роботи, вимушене переселення, зростання цін на продукти, ліки, житло та комунальні послуги стали реальністю для мільйонів людей. Для багатьох сімей навіть незначне збільшення витрат є критичним", – йдеться в тексті петиції.

На думку авторки петиції, у цих умовах підвищення тарифів на громадський транспорт є додатковим фінансовим тиском на людей, які вже живуть у стані постійного стресу та невизначеності.

Як повідомлялося, на сьогодні уже три петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але були відхилені столичною владою.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, придбанні 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників "Картки киянина" – до 12 грн.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду в міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.