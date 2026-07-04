Семеро людей постраждали через ворожу атаку на Дніпро – мер

Після чергової ворожої атаки по Дніпру постраждали семеро людей – від 21 до 63 років, повідомив мер Борис Філатов у суботу.
Травмованими нині опікуються зокрема міські лікарні. У житловій забудові минулося без руйнувань, додав він у телеграм.
Після чергової ворожої атаки по Дніпру постраждали семеро людей – від 21 до 63 років, повідомив мер Борис Філатов у суботу.
Травмованими нині опікуються зокрема міські лікарні. У житловій забудові минулося без руйнувань, додав він у телеграм.
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