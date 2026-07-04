Зеленський - Мерцу: захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі – це просто чергова російська брехня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обоворив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом про ситуацію на фронті, про можливість підтримати наші системи "Петріот" необхідними ракетами, розповів про брехню росіян щодо захоплення Костянтинівки на Донбасі.

"Ключове зараз – ракети для "петріотів", щоб захищати наших людей від російської балістики. Говорили передусім саме про це – про можливість підтримати наші системи "Петріот" необхідними ракетами, оскільки саме на ракетні удари по Україні Росія робить фінальну ставку: більше можливостей, щоб затягувати війну, у Росії немає", – написав Зеленський у телеграм у суботу.

Він поінформував Мерца, "що відбувається, які результати є" на фронті.

"Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину… Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", – підкреслив Зеленський.