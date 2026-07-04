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У лікарні померла дівчинка, поранена через удар ворога по м. Лозова – Харківська ОВА

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У лікарні померла дівчинка, поранена через удар ворога по м. Лозова – Харківська ОВА
Фото: https://t.me/synegubov

У лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок ворожого удару по м. Лозова у п’ятницю, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок ворожого удару по м. Лозова 3 липня. Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими", – написав Синєгубов у телеграм у суботу.

Він також повідомив, що у суботу внаслідок удару ворожого дрону в Київському районі Харкова постраждала 45-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу

Як повідомляла пресслужба Харківської облпрокуратури, у ніч проти п’ятниці, 3 липня, близько 2:45, ЗС РФ задали удару, за попередніми даними, БпЛА типу "Герань-2" по Лозовій Харківської області, постраждала родина з 6 осіб, в тому числі троє дітей (1, 6 і 10 років).  У 10-річної дівчинки було діагностовано вибухову травму та термічні опіки, які охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.

#харківщина #атаки_рф #лозова
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