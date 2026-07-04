Уражено вертоліт ворога, залізничний міст, пункти управління на окупованій території – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили вертоліт ворога в акваторії Азовського моря, ступінь пошкоджень уточнюється, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Уражено також залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської – РФ використовує об’єкт для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів, поінформув Генштаб у телеграм у суботу.

Крім того уражено два пункти управління РФ у районі Шахтарського Донецької області, склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську, йдеться у повідомленні.