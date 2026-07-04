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Станом на зараз відомо про 12 загиблих на трасі Миколаїв – Одеса – Зеленський

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Станом на зараз відомо про 12 загиблих на трасі Миколаїв – Одеса – Зеленський
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до 12 зросла кількість загиблих у ДТП в Миколаївській області, шість людей травмовано.

"Була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області. На трасі Миколаїв – Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики", – написав Зеленський у телеграм у суботу.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, триває встановлення даних загиблих і постраждалих, додав президент.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне 9 осіб загинуло, ще 8 – постраждали.

#миколаївщина #дтп #дснс #зеленський
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