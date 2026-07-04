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Велика Британія передала Україні ще 21 пожежне авто – посол

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Велика Британія передала Україні ще 21 пожежне авто – посол
Фото: ua.depositphotos.com

Дев’ятий конвой допомоги з 21 пожежним автомобілем відправився в Україну з Великої Британії, повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний.

"Це значно більше, ніж просто передача 21 пожежного авто. Це про захист українських міст та збереження життів цивільних та рятувальників, по яких б’ють росіяни", – написав Залужний у Facebook у суботу.

Він подякував британському уряду, пожежно-рятувальним службам Англії та Уельсу, а також усім партнерам цієї ініціативи.

"Також хочу відзначити британську благодійну організацію FIRE AID UK, яка з 2014 року допомагає ДСНС України. З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році вона разом із урядом Сполученого Королівства та іншими партнерами розгорнула загальнонаціональну програму допомоги українським пожежникам. Зараз це найбільший міжнародний проєкт підтримки рятувальних служб, який коли-небудь реалізовувала Британія. В його рамках Україна отримала 169 пожежно-рятувальних автомобілів і понад 250 000 одиниць обладнання", – розповів Залужний.

#пожежні_автомобілі #залужний #велика_британія
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