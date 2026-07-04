П'ятеро людей загинули, ще 12 постраждали внаслідок обстрілів Донеччини – ОВА

Ворог за добу росіяни 13 разів обстріляв населені пункти Донеччини – п’ятеро людей загинули, ще 12 постраждали внаслідок обстрілів Донеччини, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

"У Краматорському районі: у Миколаївці 2 багатоповерхівки зруйновано і 4 пошкоджено; у Райгородку пошкоджено приватний будинок; у Слов’янську загинула людина, пошкоджено АЗС. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено СТО та автомобіль; у Семенівці загинула людина; у Ясногірці пошкоджено вантажівку. В Андріївці пошкоджено будинок. В Олександрівці пошкоджено будинок; у Петрівці Першій загинула людина, зруйновано 2 будинки, пошкоджено 26 будинків і 3 автівки; у Некременному пошкоджено адмінбудівлю; в Очеретиному пошкоджено вантажівку. У Куроїдівці Новодонецької громади пошкоджено господарче приміщення. У Дружківці 2 людини загинули та 8 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, автівку та інфраструктуру", – написав очільник ОВА у телеграм у суботу.

У Покровському районі – у Білозерському – поранено 2 людини, додав Філашкін.

За його інформацією, за добу лінії фронту евакуйовано 365 людей, у тому числі 75 дітей.