Одно із газовидобувних підприємств "Нафтогазу" у Полтавській області зупинило роботу внаслідок удару ворога – НАК

У суботу вранці росіяни атакували дронами один із газовидобувних активів Групи "Нафтогаз" у Полтавській області, внаслідок удару на об’єкті виникла пожежа – роботу підприємства зупинено, повідомляє НАК "Нафтогаз України".

Наразі масштаб руйнувань оцінити неможливо, підкреслили в компанії.

На момент атаки працівники перебували в укритті та вжили всіх необхідних заходів безпеки.

"Цей газовидобувний об’єкт, як і низка інших у регіоні, уже неодноразово був атакований росіянами. Мета всіх цих ударів – позбавити Україну можливості видобувати газ і зірвати підготовку до зими", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.