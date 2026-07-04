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Одно із газовидобувних підприємств "Нафтогазу" у Полтавській області зупинило роботу внаслідок удару ворога – НАК

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Одно із газовидобувних підприємств "Нафтогазу" у Полтавській області зупинило роботу внаслідок удару ворога – НАК

У суботу вранці росіяни атакували дронами один із газовидобувних активів Групи "Нафтогаз" у Полтавській області, внаслідок удару на об’єкті виникла пожежа – роботу підприємства зупинено, повідомляє НАК "Нафтогаз України".

Наразі масштаб руйнувань оцінити неможливо, підкреслили в компанії.

На момент атаки працівники перебували в укритті та вжили всіх необхідних заходів безпеки.

"Цей газовидобувний об’єкт, як і низка інших у регіоні, уже неодноразово був атакований росіянами. Мета всіх цих ударів – позбавити Україну можливості видобувати газ і зірвати підготовку до зими", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

#атаки_рф #полтавщина #нафтогаз
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