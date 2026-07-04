Зеленський повідомив про ураження портової нафтової інфраструктури поблизу Петербурга, влучання по Кронштадту

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу Петербурга, також були влучання по Кронштадту в РФ.

"Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, також були влучання по Кронштадту – важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України – понад 850 кілометрів", – написав Зеленьский у телеграм у суботу.

За інформацією телеграмканалу Сил безпілотних систем ЗСУ, у ніч на 4 липня оператори 1-го окремого центру у взаємодії з ССО, СБУ, ГУР МОУ та іншими складовими Сил оборони уразили нафтовий термінал "Санкт-Петербург" – "один із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та ключовий логістичний вузол експорту паливних ресурсів рф".

Термінал використовується для приймання, зберігання та перевалки сирої нафти, світлих і темних нафтопродуктів, мазуту, дизельного пального та інших вантажів. Його пропускна спроможність становить близько 10 млн тонн на рік.

Також оператори 1-го окремого центру уразили головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту рф "Кронштадт". Об’єкт забезпечує базування, ремонт і технічне обслуговування бойових кораблів, а також контроль морських підходів до Санкт-Петербурга.

"Системні удари #DeepStrike по об’єктах воєнної та ресурсної інфраструктури противника триватимуть доти, доки рф продовжуватиме збройну агресію проти України", підкреслили у СБС ЗСУ.