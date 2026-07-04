В "Дії" проходить опитування про українців, які змінили науку й технології, суспільство й культуру

У застосунку "Дія" проходить опитування щодо видатних українців і українок які змінили науку й технології, а також суспільство й культуру.

"Хто надихатиме школярів по всій Україні? Вирішуєте саме ви. У застосунку "Дія" стартували два нові опитування… Оберіть непересічних діячів та діячок STEM-наук та видатних митців, правозахисників, громадських лідерів у двох категоріях: українці, що змінили науку й технології; українці, що змінили суспільство й культуру", – йдеться в повідомленні "Дії".

Зазначається, що переможці стануть частиною нового освітнього проєкту для шкіл, зокрема, їхні портрети з QR-кодами з’являться в навчальних закладах Львівської області, а згодом по всій країні.

У голосуванні представлені українські науковці, винахідники, митці, освітяни та громадські діячі.

Зокрема, у категорії "українці, що змінили суспільство й культуру" можна проголосувати за таких діячів як: Олена Степанів, Агатангел Кримський, Олена Теліга, Микола Лукаш, Поліна Райко, Архип Куїнджі, Михайло Бойчук, Георгій Нарбут, Олександр Архипенко, Іван Боберський, Ігор Юхновський, Олена Курило, Софія Русова, Мілена Рудницька і Петро Могила.

У категорії "українці, що змінили науку й технології" можна проголосувати за таких діячів як: Любомир Романків, Катерина Ющенко, Михайло Кравчук, Анатолій Скороход, Дмитро Граве, Іван Горбачевський, Георгій Кістяківський, Йосип Танатар, Георгій Гамов, Олександр Смакула, Степан Тимошенко, Микола Пильчиков, Софія Окуневська-Морачевська, Олександр Богомолець і Степан Рудницький.

Голосування триватиме до 18:00 7 липня.