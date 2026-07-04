НАБУ спростувало повідомлення про ймовірне розслідування щодо PHU Lechmar – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) письмово підтвердило, що не веде та не реєструвало жодних кримінальних проваджень проти польської компанії PHU Lechmar, повідомляє польський портал INNPoland.pl.

Офіційна відповідь Бюро прямо суперечить заявам співзасновника Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна, який 17 червня 2026 року припустив у соціальних мережах, що компанія перебуває під слідством за корупцію, підкреслює INNPoland.pl.

PHU Lechmar – польська компанія, яка протягом кількох років постачає боєприпаси для потреб оборони України, виконуючи контракти для Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та інші проекти. 17 червня 2026 року Шабунін опублікував допис у Facebook, в якому стверджував, що поставки компанії розслідуються НАБУ у зв’язку з підозрою в корупції з боку українських клієнтів.

У листі від 26 червня 2026 року, підписаному виконувачем обов’язків директора правління Бюро Геннадієм Головацьким, НАБУ чітко заявило, що інформація щодо PHU Lechmar як юридичної особи, до якої можуть бути застосовані кримінальні заходи, не була внесена до Єдиного реєстру досудових проваджень. Це означає, що згідно з українським законодавством наразі проти компанії не ведеться жодного кримінального провадження. "Ми вважаємо прозорість основою нашої діяльності, тому ми вирішили звернутися до НАБУ за офіційною позицією, щойно отримали непідтверджені заяви, що поширюються в Інтернеті. Відповідь Бюро не залишає сумнівів: жодного провадження проти нашої компанії не ведеться. Ми послідовно виконуємо свої зобов’язання перед нашими українськими партнерами та продовжуватимемо реагувати на неправдиву інформацію на основі фактів та документів", – цитує INNPoland.pl речницю PHU Lechmar Кароліну Сюдилу.

PHU Lechmar наголошує, що всі контракти на сьогодні були виконані згідно з домовленістю, а компанія регулярно співпрацює з українськими інституціями та залишається відкритою для всіх перевірок, включаючи ті, що проводяться незалежними антикорупційними органами.

Раніш Державна прикордонна служба України повідомляла, що повністю виконала зобов’язання за контрактами на закупівлю боєприпасів вартістю 23 млрд гривень у польського постачальника PHU Lechmar. Постріли поставлені в повному обсязі та передані ЗСУ за однією з найнижчих цін, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.