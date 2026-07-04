Російський обстріл забруднив Кирилівське озеро в Києві 350 тонами нафтопродуктів та емульсії – Мінекономіки

Влучання по АЗС в Оболонському районі Києва під час російського обстрілу у ніч на 2 липня призвело до серйозного екологічного лиха – масштабний витік нафтопродуктів в озеро Кирилівське, яке входить до системи озер Опечень, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Завдяки оперативній роботі служб поширення основної маси пального вдалося стримати на підходах до водойми. Проте за попередніми розрахунками, в озеро все ж потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії", – зазначило міністерство у Телеграм.

Згідно з релізом, фахівці реалізують двоетапний план очищення водойми: ДСНС уже локалізувала забруднення за допомогою бонових загороджень, а зараз із поверхні озера спецтехніка видаляє основний шар нафтопродуктів.

Наступний етап – обробка акваторії спеціальним сорбентом, який зв’яже залишки масляної плівки для їх подальшого видалення. Це допоможе запобігти забрудненню дна та підземних вод.

"Забруднення вдалося локалізувати в перші години, але шкода для довкілля є надзвичайно серйозною. Мінекономіки вже долучилося до фіксації екологічних збитків", – наводяться у релізі слова заступниці міністра Ірини Овчаренко.

Найближчим часом Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердить комплексний план ліквідації, який передбачає фінальне очищення озера, постійний моніторинг якості води, контроль за сусідніми водоймами, оцінку екологічних збитків та подальше відновлення екосистеми.

До повної нормалізації показників хімічного стану води суворо заборонено купатися, ловити рибу та будь-яким чином контактувати з водою в озерах Кирилівському та Йорданському.

Напередодні глава Мінекономіки Олексій Соболев повідомив, що забруднення озера Кирилівське сталося через потрапляння нафтопродуктів до водойми через систему стічних вод після пошкодження внаслідок обстрілу ємностей нафтобази WOG.

"Провів переговори з компанією "WOG", яка забезпечить необхідні ємності та спеціальну техніку для відкачування нафтопродуктів", – зазначив Соболев.

Він також додав, що станом на 3 липня орієнтовний об’єм забрудненого шару води – близько 1 700 м³, але потрапляння забруднення до Дніпра не зафіксовано.