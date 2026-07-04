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Зеленський: дякую нашим поліцейським, які захищають людей у містах і громадах, а також разом із Силами оборони боронять країну

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Зеленський: дякую нашим поліцейським, які захищають людей у містах і громадах, а також разом із Силами оборони боронять країну
Фото: поліція Києва

Президент України Володимир Зеленський привітав поліцейських з Днем Національної поліції України.

"Тисячі поліцейських виконують завдання у бойових бригадах, працюють у прифронтових громадах під постійними обстрілами, евакуюють людей, допомагають після російських ударів, документують воєнні злочини, розміновують території. І водночас наші поліцейські щодня розслідують тисячі злочинів, протидіють організованим злочинним групам, кіберзлочинності та наркозлочинності, складним шахрайським схемам" – написав Зеленський у телеграм.

#привітання #день_національної_поліції #зеленський
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