Зеленський: дякую нашим поліцейським, які захищають людей у містах і громадах, а також разом із Силами оборони боронять країну

Президент України Володимир Зеленський привітав поліцейських з Днем Національної поліції України.

"Тисячі поліцейських виконують завдання у бойових бригадах, працюють у прифронтових громадах під постійними обстрілами, евакуюють людей, допомагають після російських ударів, документують воєнні злочини, розміновують території. І водночас наші поліцейські щодня розслідують тисячі злочинів, протидіють організованим злочинним групам, кіберзлочинності та наркозлочинності, складним шахрайським схемам" – написав Зеленський у телеграм.