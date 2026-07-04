Генштаб ЗСУ спростував заяву Путіна про нібито окупацію Костянтинівки

Інформація, поширена в медіа, щодо заяви очільника Кремля Володимира Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Костянтинівка, Донецької області, не відповідає дійсності, завив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"За даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ "Дзвін", лінії бойового зіткнення системи DELTA, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) "Схід" продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього". – підкреслив речник Генштабу.

Водночас Ковальов зазначив, що противник не полишає спроб заволодіти Костянтинівкою. Мають місце випадки інфільтрації малочисельних піхотних груп (1-3 особи) в глибину бойових порядків наших військ. У місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони. За словами речника, окупанти виявляються та знищуються.

Також у Генштабі розповіли, що протягом 03.07.2026 на зазначеному напрямку противником було проведено 11 штурмових дій, при цьому успіху не досягнуто.

"Натомість ворог, уже не вперше, вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків. Українські захисники продовжують утримувати позиції на визначених рубежах. Обстановка залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони України", – заявив Ковальов.