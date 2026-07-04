Четверо загиблих, 33 постраждалих від удару ворога по одній із центральних вулиць Сум – ОВА

В Сумах у лікарні помер чоловік, який був у критично важкому стані після удару КАБ по місту, ще 33 людини постраждали повідомив глава ОВА Олег Григоров.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який був у критично важкому стані після удару КАБ по Сумах. Медики боролися за його життя, але врятувати не вдалося", написав Григоров у телеграм ранком у суботу.

Від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних. Ще 33 людини постраждали, додав очільник ОВА, додав очільник ОВА.

Як повідомив Офіс генпрокурора, за даними слідства, 3 липня 2026 року з 21:38 до 21:46 ворог атакував Сумську громаду п’ятьма керованими авіабомбами. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Один із КАБів влучив у центральну частину міста Суми.

"Унаслідок атаки загинули четверо людей: чоловіки 64 і 56 років, 33-річна жінка та її 5-річна донька. Попередньо поранено 33 людини, серед них семеро дітей. Серед травмованих – старша сестра загиблої дівчинки, її госпіталізували", – повідомляє ОГП у телеграм.

Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, медичний заклад, два освітні заклади, вісім магазинів, кафе та п’ять автомобілів.