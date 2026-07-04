У ДТП загинули 9 осіб, ще 8 постраждали – поліція Миколаївської області

Внаслідок ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки 9 осіб загинуло, ще 8 – постраждали, повідомляє в суботу ранком пресслужба Головного управління Національної поліції Миколаївщини.

Повідомлення про те, що на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне сталась дорожньо-транспортна пригода надійшло сьогодні, 4 липня, близько 7:40. За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони м. Одеси до м. Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo, йдеться у Фейсбуці поліції Миколаївської області.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних на транспорті слідчого управління обласного главку поліції.