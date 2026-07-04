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Тринадцять людей, серед яких двоє підлітків, постраждали в Харківській області через ворожі обстріли

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Тринадцять людей, серед яких двоє підлітків, постраждали в Харківській області через ворожі обстріли

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 23 населених пунктах області, 13 людей постраждалі, у тому числі діти, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали чоловіки 58 і 63 років та 58-річна жінка; у сел. Шевченкове постраждали 76-річний чоловік, жінки 73, 71, 69 років і 13-річна дівчинка; у сел. Золочів зазнали поранень жінки 50, 63, 74 років і 15-річний хлопець; у с. Троїцьке Шевченківської громади постраждав 55-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
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