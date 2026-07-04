Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ППО України збила 69 з 86 ударних дронів, зафіксовано влучання двох БпЛА та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях

1 хв читати
Додати як джерело
ППО України збила 69 з 86 ударних дронів, зафіксовано влучання двох БпЛА та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 69 ударних дронів, проте зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 04 липня (з 18:00 03 липня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря та 86 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел – РФ,, Донецьк -ТОТ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.

 

#ппо #збиття #цілі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Угорщина погодилася розблокувати відкриття одного з кластерів переговорів про вступ України в ЄС – ЗМІ

Угорщина погодилася розблокувати відкриття одного з кластерів переговорів про вступ України в ЄС – ЗМІ

У переговорах щодо вступу України до ЄС досягнуто першого серйозного прориву після тривалого блокування з боку Будапешта, оскільки угорська влада пог…

Читати
Зеленський після Ставки: визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування балістики та антибалістичних систем

Зеленський після Ставки: визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування балістики та антибалістичних систем

Подальші кроки з реалізації української ракетної програми, зокрема з виробництва балістики та антибалістичної системи було визначено на засіданні Ста…

Читати