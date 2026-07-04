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Ворог обстріляв Херсонщину, 13 людей постраждали і одна загинула

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Ворог обстріляв Херсонщину, 13 людей постраждали і одна загинула
Фото: Фб Прокудіна

Російські війська обстріляли Херсонську область, 13 людей постраждали і одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще 13 – дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Зимівник, Східне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Томина Балка, Правдине, Олександрівка, Зорівка, Приозерне, Дніпровське, Микільське, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Урожайне, Тараса Шевченка, Раківка, Калинівське, Петропавлівка, Чарівне, Вільне, Красносільське, Новокаїри, Нововоскресенське, Любимівка, Кошари, Бургунка, Качкарівка, Львове, Милове, Ольгівка, Саблуківка, Томарине, Тягинка, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків.

Також окупанти понівечили Пункт Незламності, газопровід, сільгосппідприємство та приватні автомобілі.

Між тим, у п'ятницю зі звільнених громад регіону евакуювали три людини.

 

#херсонська_область #обстріли
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