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Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 412 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 412 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, один танк, 100 артсистем, шість бронемашин, 1768 БПЛА, а також 412 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 408 340 (+1 190) осіб, танків – 12 074 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од, артилерійських систем – 45 325 (+100) од, РСЗВ – 1 913 (+1) од, засоби ППО – 1 469 (+6) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од, крилаті ракети – 4 847 (+1) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од, спеціальна техніка – 4 385 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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