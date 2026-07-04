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РФ атакувала цивільну інфраструктуру Одещини, постраждали двоє людей

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РФ атакувала цивільну інфраструктуру Одещини, постраждали двоє людей
Фото: https://t.me/odeskaODA

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру Одеської області, постраждали дві людини та сталася пожежа складу з продуктами, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Двоє людей постраждало, їм надається необхідна допомога", – написав він у телеграмі.

Кіпер зазначив, що також внаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування.

Крім того, пошкоджено й розташовані поруч складські будівлі. Рятувальники швидко загасили пожежі.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин російської федерації проти цивільного населення.

 

#одеська_область #обстріл
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