Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 39 поранених

Російські війська на ранок суботи завдали більше 1000 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого є двоє загиблих та 39 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1106 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. 2 людини загинуло, ще 39 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 22 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Малокатеринівці, Григорівці, Любицькому, Біленькому, Нововікторівці, Новосолошиному, Благодатному, Барвинівці, Оріхову, Микільському, Копанях, Рівному, Червоній Криниці та Єгорівці.

Він додав, що 841 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Новопетрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Верхню Терсу та Оленокостянтинівку.

Також зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Новояковлівці, Малій Токмачці та Білогір'ю, а 240 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Чарівному, Новоселівці, Верхній Терсі, Воздвижівці та Оленокостянтинівці.

Крім того, надійшло 344 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.