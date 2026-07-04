4 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 липня в Україні відзначають День Національної поліції, День судового експерта.

Ще сьогодні Міжнародний день кооперативів. День незалежності США.

Православна церква вшановує пам'ять святого Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти, матері святого Симеона Дивногорця.

День 1590 Російська агресія - Day 1590 Russian aggression

День Національної поліції України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 04.04.2018 р. № 97/2018.

Забезпечувати порядок в громадських місцях, контролювати дорожній рух, розкривати злочини, патрулювати вулиці, захищати кожного громадянина держави від злочинних дій — це далеко не повний перелік функцій, покладених на співробітників Національної поліції України.

Патрульні поліцейські під час повномасштабної війни виконують нині не лише обов'язки з охорони правопорядку та реагують на виклики, які були й до великої війни, а одними із перших приїжджають на розбір завалів внаслідок обстрілів окупантів, евакуацію людей з прифронтових територій та розвозять гуманітарну допомогу.

День судового експерта

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 10.06.2009 р. № 424/2009.

4 липня відзначається День судового експерта України. З’явився у календарі офіційних професійних свят згідно наказу президента Віктора Ющенка від 10.06.2009 року. Ініційоване святкування було Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін’юсті. Під час ухвалення рішення про запровадження нового свята президент керувався тим, що судово-експертна діяльність відіграє дуже важливу роль у питаннях захисту прав громадян та у забезпеченні справедливого судочинства.

Міжнародний день кооперативів

Відзначається щорічно в першу суботу липня відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 90.

Свято засновано Генеральною Асамблеєю ООН та Міжнародним кооперативним альянсом для підвищення обізнаності про кооперативні підприємства та їхній внесок у соціально-економічний розвиток, сталу економіку та вирішення глобальних проблем.

День незалежності США

День незалежності США, також відомий як Четверте липня, — це головне державне свято країни, встановлене на честь ухвалення Декларації незалежності 1776 року, яка проголосила відокремлення 13 колоній від Великої Британії.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Сергія Миколайовича Дельвіга (Дельвіґа) (1866–1949), українського військового діяча, військового теоретика та історика, генерал-полковника Армії УНР;

150 років від дня народження Олександра Марковича Гінзбурга (Ґінзбурга) (1876–1949), українського вченого, архітектора, інженера, педагога, засновника конструктивізму в архітектурі. Дату народження подано за ЕСУ; за іншими даними народився 06.07.1876 р.;

140 років від дня народження Івана Тимофійовича Дощівника (1886–1973), українського письменника, публіциста, перекладача, педагога;

135 років від дня народження Петра Йосиповича Панча (справж. – Панченко) (1891–1978), українського письменника, прозаїка, драматурга, громадського діяча;

120 років від дня народження Богдана-Юліана П’юрка (Пюрка) (1906–1953), українського піаніста, диригента, педагога (США).

Ще цього дня:

2022 — На острові Зміїний висадились українські військові та повернули на нього український прапор.

Церковне свято

День пам'яті Св. Андрія, архієпископа Критського

Андрій Критський народився в Дамаску в християнській родині. Від народження до семирічного віку був німим, після причастя дивним чином зцілився. Відтоді починає вивчати Святе Письмо і богословські науки. У віці 14 років Андрій вступив до монастиря преподобного Сави Освяченого біля Єрусалима, де вів суворе чернече життя і швидко заслужив повагу. Пізніше його призначили архідияконом і спеціальним посланником патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі. На соборі Андрій успішно протистояв єретичним вченням, виявляв не лише всебічну освіченість і глибоке знання догматів Церкви, а й високий дух благочестя. Незабаром після собору він був відкликаний з Єрусалиму в Константинополь і поставлений архідияконом при церкві Святої Софії.

Під час правління імператора Юстиніана II Андрій був висвячений в архієпископа міста Гортіни на Криті. Тут він розкривається як проповідник і поет. Проповіді Андрія Критського вирізняються високим стилем і гармонійними фразами, що дозволяє говорити про нього як про одного з видатних церковних ораторів Візантійської епохи.

Помер у м. Ересос на острові Лесбос.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Микола, Михайло, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна.

З прикмет цього дня:

Ясне небо і сонце — віщують суху осінь і багатий урожай. Туман вранці над водою чи травою — обіцяє теплу, але вологу погоду, а також, що день буде ясним. Нічна роса довго не висихає — очікуйте на грозу, а якщо грім гримить протяжно — негода затягнеться надовго. Латаття ледь підіймається над водою зранку — після обіду піде дощ.

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