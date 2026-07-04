Ердоган і Мелоні обговорили розвиток співпраці, зокрема в оборонній сфері

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини, а також регіональні та глобальні питання, повідомила адміністрація президента Туреччини.

Згідно з повідомленням, Ердоган наголосив, що Анкара і Рим працюють над поглибленням співпраці в усіх сферах, зокрема в оборонній промисловості, та підкреслив важливість нових кроків для подальшої активізації двосторонніх відносин.

Президент Туреччини також заявив, що очікує зміцнення взаємодії між союзниками під час наступного саміту НАТО, який має відбутися в Туреччині.

Джерело: https://x.com/trpresidency/status/2073085684311625932