РФ вдарила КАБами по птахофабриці "Чорнобаївська", сталися масштабна пожежа та руйнування

Російські війська завдали удару КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці "Чорнобаївська", на підприємстві сталася масштабна пожежа та значні руйнування, збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів, повідомляє пресслужба компанії "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming, ULF).

"Російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільної та продовольчої інфраструктури України. Ворог завдав удару кількома керованими авіаційними бомбами (КАБ) по території птахофабрики "Чорнобаївська" (Херсонська область), яка входить до складу Групи компаній "Укрлендфармінг", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Вогнем та вибухами зруйновано значну частину виробничого комплексу. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань. Попередньо, збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

Птахофабрика "Чорнобаївська" – один із найсучасніших та найбільших об'єктів птахівництва в Україні та Європі. Підприємство вже неодноразово ставало ціллю для російських загарбників, зазначили в компанії.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час окупації Херсонщини птахофабрика була повністю знеструмлена та заблокована окупантами. Через неможливість підвезення кормів та обслуговування загинуло 4,7 мільйона голів птиці", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що під час окупації російські військові повністю розграбували підприємство, вивезли сучасне обладнання, автотехніку та зруйнували інфраструктуру. Після деокупації група компаній "Укрлендфармінг" відновила виробництво комплексу.

Джерело: https://www.ulf.com.ua/ua/press-centre/press-releases/03072026/#from_page1