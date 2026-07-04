ЄС розпочне переговори з Україною та Молдовою щодо кластера зовнішньої політики – ЗМІ

Країни-члени Європейського Союзу домовилися розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо кластера "Зовнішні відносини" в межах переговорного процесу про вступ до ЄС, повідомляє Euractiv із посиланням на трьох дипломатів.

За інформацією видання, відповідне рішення було погоджене на технічному рівні дипломатами ЄС. Очікується, що наступного тижня його затвердять посли держав-членів, а остаточне схвалення мають надати міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в Брюсселі 14 липня.

За словами співрозмовників Euractiv, переговорний кластер, що стосується зовнішньої політики, вважається одним із найменш суперечливих у процесі вступу. Натомість наступні кластери охоплюють більш політично чутливі сфери, зокрема спільну аграрну політику ЄС та внутрішній ринок.

Видання зазначає, що переговорний процес щодо вступу України та Молдови тривалий час гальмувався через позицію Угорщини. Водночас після парламентських виборів новий уряд Угорщини демонструє більш прагматичний підхід до євроінтеграції України.

Як повідомляє Euractiv, попри відкриття минулого місяця першого переговорного кластера, чотири інші кластери залишаються нерозпочатими. Процес вступу Молдови й надалі розглядається ЄС у зв'язці з процесом вступу України.

Як повідомлялося, Україна сподівалася та закликала до відкриття в липні всіх решти п'яти кластерів.

Джерело: https://www.euractiv.com/news/ukraine-moldova-to-move-onto-foreign-policy-cluster-in-eu-membership-push/