Зеленський: США, країни G7 і G20, а також Європи мають тиснути на РФ для припинення терору проти України

Потрібно, щоб партнери тиснули на Росію для того, щоб цей терор проти України припинився, серед тих, кого Росія точно почує, є США, країни G7 та G20, а також Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Потрібно, щоб партнери тиснули на Росію для того, щоб цей терор припинився. Ті, кого Росія почує, – це точно Сполучені Штати, це інші країни Великої сімки та Великої двадцятки і це Європа", – написав президент у Телеграм в ніч на суботу.

Він закликав пам'ятати, що у Європи є інструменти тиску на РФ. "І це передусім тиск на його енергоресурси, нафтовий флот, фінансову систему. Треба це використовувати, і треба робити кроки на посилення нашого захисту, передусім ППО. Дякую всім лідерам, які активні й не втрачають жодного дня", – наголосив український лідер.

Зеленський відреагував на удар росіян по Сумам і Запоріжжю. Він зазначив, що в Сумах триває ліквідація наслідків російського авіаудару, де росіяни застосували керовані авіабомби просто проти звичайних людей у центрі міста.

"Під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди. На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, серед них – дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Ще 27 людей зазнали поранень, з яких шестеро – діти. У багатьох – важкі поранення", – написав він.

Президент додав, що впродовж дня були російські удари по Запоріжжю, де внаслідок атаки дрона загинули дві людини та ще шість травмовані, зокрема й дитина. Харків атакував ворожий FPV-дрон, теж є травмовані в місті. Під обстрілами були громади Харківщини, Дніпровщини та Донеччини.

Як повідомлялося, Росія в п'ятницю надвечір вдарила по Запоріжжю і Сумах, внаслідок чого постраждали люди.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19747