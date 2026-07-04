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Події

У Сумах уже 27 постраждалих, серед них семеро дітей

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У Сумах уже 27 постраждалих, серед них семеро дітей, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"27 людей постраждали внаслідок удару російської авіабомби по Сумах. Серед них – 7 дітей", – написав він у Телеграм.

Григоров зазначив, що в лікарні медикам вдалося реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце. Наразі він у критично важкому стані. Також у вкрай важкому стані – молода жінка.

Також він зазначив, що медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару, але реанімаційні заходи не дали результату і дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама – 34-річна жінка. Старша донька жінки також у лікарні. Її травми – середньої тяжкості.

Також росіяни забрали життя 61-річного чоловіка, додав Григоров.

Як повідомлялося, російські війська атакували безпілотниками і КАБами обласний центр в Сумах, є постраждалі, серед яких діти.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2779

#постраждалі #обстріл #суми
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