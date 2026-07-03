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Ворожий БпЛА пошкодив пожежно-рятувальну частину на Донеччині – ДСНС

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Російський безпілотник у п'ятницю пошкодив пожежно-рятувальну частину у Донецькій області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні внаслідок удару російського БпЛА по селищу Олександрівка Краматорського району зазнала пошкоджень будівля державної пожежно-рятувальної частини", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Повідомляться, що внаслідок атаки було пошкоджено покрівлю будівлі, що спричинило загоряння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню.

Між тим, особовий склад не постраждав.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/67670

#частина #донецька #атака #пожежна
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