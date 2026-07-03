Кількість загиблих через російську атаку на Суми зросла до чотирьох

Уже троє загиблих через російську атаку в Сумах та ще одна людина померла в лікарні, ще 20 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум", -написав він у Телеграм.

За його словами, в епіцентрі удару багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей. Поранених транспортують до лікарень. У важкому стані 13-річна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Пізніше Григоров повідомив, що ще одна людина, важко поранена внаслідок російського авіаудару по Сумах, померла в лікарні.

Загалом, за його словами, російський удар забрав життя трьох дорослих і дитини.

"20 людей уже госпіталізовані. Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних", – пише Григоров.

Він додав, що серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх.

Як повідомлялося, російські війська атакували безпілотниками і КАБами обласний центр в Сумах, є постраждалі, серед яких діти.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2777

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