Ткаченко заявив, що працівнику Ситуаційного центру КМВА відмовили у доступі на парковку КМДА

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко заявив, що працівнику Ситуаційного центру КМВА відмовили у доступі на внутрішню парковку Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Офіцеру центру, який об'єднує всю інформацію по прильотах, синхронізується з ДСНС, поліцією, військовими та низкою служб відмовили в заїзді на внутрішню парковку КМДА", – написав Ткаченко у Телеграм.

Він підкреслив, що момент в тому, що йдеться про оперативну службу і люди часто прибувають вночі.

"Для таких місця немає, тому що Кличка бісить Ткаченко. Але водночас найкращі місця завжди зарезервовані під деяких вже звільнених чиновників, чиї прізвища мер намагається приховати через їх одіозність", – пише Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2547