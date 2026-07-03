РФ обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, пошкоджено два локомотиви – Кулеба

Російські війська ввечері п'ятниці обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, пошкоджені два локомотиви, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні ввечері росія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Однак кожна така атака залишає після себе нові руйнування та збитки для української залізниці. Цього разу внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви", – написав він у Телеграм.

Кулеба підкреслив, що вдалося врятувати локомотивні бригади. За його словами, під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих.

Кулеба також додав, що лише з початку року знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів.

"Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних фінансових ресурсів. Бо попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами", – зазначає міністр.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/9103