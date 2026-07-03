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Сибіга обговорив з главою МЗС Іспанії посилення ППО та вступ України до ЄС

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з іспанським колегою Хосе Мануелем обстріл РФ, події на фронті та посилення української ППО та вступ до Європейського союзу.

"Я розмовляв зі своїм іспанським колегою @jmalbares після останнього жорстокого нападу Росії на Україну. Я подякував Хосе Мануелю за його слова солідарності та підтримки українського народу", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що поінформував главу МЗС Іспанії про останні події на полі бою та наголосив на нагальній необхідності посилення здатності України захищати своє небо.

Сторони також обговорили вступ України до ЄС. Сибіга подякував Іспанії за підтримку та наголосив на важливості негайного відкриття решти переговорних кластерів.

"Ми домовилися залишатися в тісному контакті та продовжувати співпрацювати для зміцнення безпеки України та просування нашого спільного європейського майбутнього", – підсумував український міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2073119697634234738

#іспанія #розмова #сибіга
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