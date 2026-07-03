Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим від російських атак на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працює на місці удару по місту в координації з іншими рятувальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери надають постраждалим першу домедичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок російських атак на обласної центр у п'ятницю дві людини загинули, серед них дитина. Постраждала 21 людина, серед них дві дитини.