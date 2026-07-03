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УЧХ допомагає постраждалим від російських атак на Запоріжжя

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УЧХ допомагає постраждалим від російських атак на Запоріжжя
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим від російських атак на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працює на місці удару по місту в координації з іншими рятувальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю. 

Волонтери надають постраждалим першу домедичну та  психологічну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок російських атак на  обласної центр у п'ятницю дві людини загинули, серед них дитина. Постраждала 21 людина, серед них дві дитини. 

#допомога #тчху #атака
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