Ворог КАБами і БпЛА атакував облцентр Сум, є поранені

Російські війська атакували безпілотниками і КАБами обласний центр в Сумах, є постраждалі, серед яких діти, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
"Суми. Обласний центр під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Значні пошкодження у житловому секторі", – написав він у Телеграм.
За словами Григорова, внаслідок обстрілу поранені цивільні. Попередньо, серед постраждалих є діти.
Триває рятувальна операція, зазначив Григоров.
Атака триває, додав він.
Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2776