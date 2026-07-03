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Ворог КАБами і БпЛА атакував облцентр Сум, є поранені

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Російські війська атакували безпілотниками і КАБами обласний центр в Сумах, є постраждалі, серед яких діти, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Суми. Обласний центр під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Значні пошкодження у житловому секторі", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, внаслідок обстрілу поранені цивільні. Попередньо, серед постраждалих є діти.

Триває рятувальна операція, зазначив Григоров.

Атака триває, додав він.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2776

#поранені #обстріл #суми
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