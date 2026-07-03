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Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів посилення ППО для України та спецтрибунал для РФ

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Президент України Володимир Зеленський поінформував прем'єр-міністра Нідерландів Роба Єттена про черговий російський удар по Україні, внаслідок якого в Києві загинули 30 людей.

"Провів дуже предметну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Поінформував про наслідки чергових російських ударів. Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер. Лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей", – написав він у Телеграм.

Президент наголосив на важливості, що міжнародні партнери України готові робити кроки на захист життя. Він підкреслив, що ППО – одна з ключових тем співпраці з Нідерландами.

Зеленський також подякував за історичне рішення Нідерландів прийняти у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. За його словами, це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки.

"Узгодили графік наших наступних зустрічей. Дякую Нідерландам за солідарність і підтримку. Вдячний за готовність і надалі допомагати нашій державі", – зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19746

#нідерланди #зеленський #премєр
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