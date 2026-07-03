РФ активізувала штурми на південь від Лимана, намагаючись просунутися до Слов'янська – DeepState

Російські війська активізували штурмові дії на південь від Лимана, намагаючись просунутися в напрямку Слов'янська та уникнути боїв безпосередньо за місто Лиман, повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, противник проводить активні штурми в районах Озерного та Кривої Луки. Попри незначне просування, російські війська зазнають постійних втрат. Основною метою називають вихід на рубіж Райгородка для подальшого розвитку наступу на Слов'янськ і Слов'янську агломерацію.

У DeepState зазначають, що російське командування намагається обійти Лиман, оскільки попередні спроби увійти до міста завершувалися значними втратами, навіть у випадках часткового проникнення.

Крім того, за інформацією проєкту, окупаційні війська зосередили зусилля на районі Рай-Олександрівки, яку аналітики називають одним із ключових населених пунктів для подальшого просування у напрямку Слов'янська.

За оцінкою DeepState, лінія Миколаївка-Оріхуватка-Никонорівка є останнім важливим рубежем перед можливими боями за місто.

Водночас українські військові продовжують відбивати атаки та стримувати наступ противника.

Також аналітики зазначають, що критичною залишається ситуація в районі Ямполя, де Сили оборони продовжують утримувати позиції.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23617