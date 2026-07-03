Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Шестеро людей, зокрема громадянка Швеції, постраждали через атаку БпЛА на Полтавщині

1 хв читати
Додати як джерело
Шестеро людей, зокрема громадянка Швеції, постраждали через атаку БпЛА на Полтавщині
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

До шести зросла кількість постраждалих унаслідок атаки ворожих безпілотників у Полтавській області, серед них громадянка Швеції, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"За уточненою інформацією, кількість постраждалих збільшилася до шести осіб. За інформацією Національної поліції, серед них – волонтерка, громадянка Швеції", – написав він у Телеграм.

Дяківнич додав, що також відбулося ще одне влучання БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо без травмованих.

Між тим, за інформацією Повітряних сил, в небі Полтавщини спостерігаються ворожі безпілотники.

Раніше глава ОВА повідомляв, що в п'ятницю під час попередньої повітряної тривоги ворог атакував одну з АЗС у Лубенському районі. Внаслідок чого пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль.

 

#постраждалі #полтавська_область #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Угорщина погодилася розблокувати відкриття одного з кластерів переговорів про вступ України в ЄС – ЗМІ

Угорщина погодилася розблокувати відкриття одного з кластерів переговорів про вступ України в ЄС – ЗМІ

У переговорах щодо вступу України до ЄС досягнуто першого серйозного прориву після тривалого блокування з боку Будапешта, оскільки угорська влада пог…

Читати
Зеленський після Ставки: визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування балістики та антибалістичних систем

Зеленський після Ставки: визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування балістики та антибалістичних систем

Подальші кроки з реалізації української ракетної програми, зокрема з виробництва балістики та антибалістичної системи було визначено на засіданні Ста…

Читати
Зеленський: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може перевищити російські спроможності

Зеленський: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може перевищити російські спроможності

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку за участі українських виробників зброї – говорили про те, що потрібно від держави, зокрема в сфе…

Читати