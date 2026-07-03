Шестеро людей, зокрема громадянка Швеції, постраждали через атаку БпЛА на Полтавщині

До шести зросла кількість постраждалих унаслідок атаки ворожих безпілотників у Полтавській області, серед них громадянка Швеції, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"За уточненою інформацією, кількість постраждалих збільшилася до шести осіб. За інформацією Національної поліції, серед них – волонтерка, громадянка Швеції", – написав він у Телеграм.

Дяківнич додав, що також відбулося ще одне влучання БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо без травмованих.

Між тим, за інформацією Повітряних сил, в небі Полтавщини спостерігаються ворожі безпілотники.

Раніше глава ОВА повідомляв, що в п'ятницю під час попередньої повітряної тривоги ворог атакував одну з АЗС у Лубенському районі. Внаслідок чого пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль.