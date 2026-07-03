Угорщина погодилася розблокувати відкриття одного з кластерів переговорів про вступ України в ЄС – ЗМІ

У переговорах щодо вступу України до ЄС досягнуто першого серйозного прориву після тривалого блокування з боку Будапешта, оскільки угорська влада погодилася розпочати процедуру відкриття однієї з переговорних зон.

Як повідомляє видання RMF24, Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові, що запускає процедуру відкриття шостої переговорної зони. Цей блок охоплює спільну зовнішню та безпекову політику, торговельну політику та відносини з третіми країнами.

Це перша з п'яти сфер переговорів, які Угорщина заблокувала наприкінці червня, відмовляючись надсилати офіційні листи до Києва та Кишинева для ініціювання наступних етапів.

Надсилання листа – це лише перший крок у тривалій процедурі, а не офіційний старт переговорів у цій сфері. Надалі Україна та Молдова представлять свої офіційні позиції, Європейська комісія підготує проєкти спільних переговорних позицій, а всі держави-члени ЄС мають одностайно підтримати ці проєкти.

Якщо всі етапи пройдуть без затримок, офіційне відкриття шостої переговорної зони відбудеться 14 липня під час зустрічі міністрів європейських справ країн ЄС.