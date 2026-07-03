Офіс генпрокурора ініціює створення міжнародної слідчої групи у справі про замах у Монако

Офіс генерального прокурора України ініціює створення міжнародної слідчої групи за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Князівстві Монако 29 червня.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора 1 липня було розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство трьох осіб, серед яких дитина, у Князівстві Монако", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у пятницю.

За даними слідства, 29 червня 2026 року біля житлового будинку в Монако було приведено в дію вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини. Потерпілих госпіталізовано.

Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення.

Повідомляється, що Офіс генерального прокурора перебуває у взаємодії з компетентними органами Князівства Монако та іншими іноземними партнерами для обміну інформацією і координації подальших процесуальних дій.

"Також Офіс генпрокурора ініціює створення міжнародної слідчої групи, що дозволить ефективніше координувати розслідування, встановити всіх причетних до злочину та забезпечити їх притягнення до відповідальності", – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося що у п'ятницю спецпідрозділи поліції провели обшук у квартирі українки Анастасії Березовської, яку розшукують у зв'язку з вибухом у Монако. Окрім квартири, було також обшукано та вилучено автомобіль, яким користувалася жінка. Докази було передано органам влади Монако.

Як повідомлялось, Інтерпол оголосив Березовську у розшук як підозрювану в організації вибуху у понеділок в Монако, внаслідок якого олігарх українського походження Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син отримали серйозні поранення.

Єрмолаєв проживає в князівстві Монако щонайменше з 2021 року, перебуває під санкціями в Україні з грудня 2023 року за підприємницьку діяльність в окупованому Криму.