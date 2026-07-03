"Укренерго" не планує відключень е/е в cуботу

НЕК "Укренерго" не прогнозує відключень електроенергії у суботу, 4 липня.

Згідно з її повідомленням в Телеграм, все ж варто користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 16:00, а ввечері бути особливо економними.

Як повідомлялося, "Укренерго" обмежувала електроспоживання з 30 червня по 1 липня у вечірні години. Причина – дефіцит потужності внаслідок обстрілів РФ на тлі аномальної спеки. З 2 липня планові обмеження не застосовуються, але в Києві та низці областей оголошувалися короткочасні аварійні відключення.