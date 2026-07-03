ЗАЕС вчергове опинилася в блекауті та перейшла на дизель-генератори – "Енергоатом"

Окупована РФ Запорізька АЕС вчергове перейшла на дизель-генератори, втративши зовнішнє енергоживлення від ЛЕП "Феросплавна-1" 330 кВ, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"О 16:46 відключилася повітряна ЛЕП "Феросплавна", що з'єднувала тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об'єднаною енергосистемою України. Унаслідок втрати зовнішнього електроживлення ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів", – йдеться в повідомленні "Енергоатома" у п'ятницю ввечері.

Український оператор АЕС зазначив, що кожен випадок втрати зовнішнього електропостачання становить загрозу для ядерної та радіаційної безпеки, і саме надійне електроживлення є критично необхідним для безпечного функціонування АЕС та роботи систем, що забезпечують охолодження ядерного палива.

"Через російську окупацію ситуація на ЗАЕС залишається вкрай небезпечною. Єдиним способом гарантувати безпечну її експлуатацію є якнайшвидше повернення під повний контроль України та її єдиного легітимного оператора "Енергоатома", здатного забезпечити безпечну й стабільну роботу станції відповідно до міжнародних стандартів ядерної безпеки", – наголосила компанія.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", 22 червня Запорізька АЕС через російські атаки вчергове втратила зовнішнє електропостачання. Це був уже 20-й такий блекаут після окупації станції російськими військами у 2022 році та восьмий – з початку цього року. Той блекаут тривав кілька годин.

Інша ЛЕП, яка може забезпечувати постачання е/е ЗАЕС з України, "Дніпровська" 750 кВ, після обстрілів РФ залишається відключеною вже тривалий час.