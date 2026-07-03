У Запоріжжі вже 17 постраждалих через ворожі обстріли – ОВА

Кількість постраждалих через ворожі обстріли у Запоріжжі зросла до 17 осіб, двоє людей у важкому стані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"17 поранених та двоє загиблих через атаки росіян по обласному центру, – кількість постраждалих зростає. Найстаршому пораненому 76 років, наймолодший – це 11-річний хлопчик. Двоє людей перебувають у важкому стані", – написав він у Телеграмі у п'ятницю увечері.

За його даними, у постраждалих осколкові поранення. Кожному надається медична допомога.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та 7 поранених.