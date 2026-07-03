Сирський відвідав бойові частини у Запорізькій області

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав бойові частини, які виконують завдання з відсічі збройної агресії Російської Федерації у Запорізькій області, а саме – на оріхівському та гуляйпільському напрямках.

"Заслухав командирів окремих бригад, штурмових полків, а також підрозділів безпілотних систем, які утримують визначені рубежі. Обговорили питання постачання різних зразків озброєння та типів боєприпасів для посилення конкретних смуг оборони. Віддав необхідні розпорядження. Також скоригували подальші кроки, які необхідно реалізувати для покращення оперативного положення", – написав він у Телеграм.