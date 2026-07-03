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Події

Жінка загинула у передмісті Сум через удари КАБ – ОВА

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Жінка загинула у передмісті Сум через удари КАБ – ОВА

Жінка 79 років загинула через удари російськими авіабомбами у Сумському районі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На превеликий жаль, внаслідок удару КАБ у Сумській громаді загинула літня жінка. Її тіло виявили на території домогосподарства, яке зазнало значних пошкоджень. 79-річна жінка отримала важке поранення та загинула на місці", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Раніше Григоров повідомляв по чотирьох постраждалих внаслідок атаки російських бомб у Сумах.

За даними ОВА, пошкоджено близько 15 приватних будинків.

 

#сумська_область #обстріли
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