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Загинули троє людей, ще 12 – постраждали, серед них двоє дітей, на Дніпропетровщині через атаки ворога

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Загинули троє людей, ще 12 – постраждали, серед них двоє дітей, на Дніпропетровщині через атаки ворога
Фото: Дніпропетровська ОВА

 

Троє цивільних загинули у Дніпропетровській області через ворожі обстріли протягом дня, ще 12 – постраждали, серед них двоє дітей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Протягом дня ворог понад 50 разів атакував чотири райони області", йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у п'ятницю.

За даними ДСНС, у Софіївській громаді Криворізького району кількість постраждалих зросла до шести, одна людина загинула. У Лозуватській громаді пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Повідомляється, що на Нікопольщині під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено супермаркет, адміністративну будівлю, коледж, автозаправну станцію, приватні оселі та автомобілі. Загинули двоє 45-річних чоловіків. 33-річного чоловіка та 44-річну жінку госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині атаковано Шахтарську, Петропавлівську, Українську, Васильківську та Славгородську громади. Пошкоджено магазин і приватні оселі. Поранення дістали четверо людей, серед них двоє дітей.

У Дніпровському районі під ударами опинилися Дніпро, Миколаївська та Петриківська громади. Внаслідок атак виникли пожежі.

 

#дніпропетровська #обстріли
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