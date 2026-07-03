Кабмін затвердив порядок логістики іноземних добровольців до лав Сил оборони – Свириденко

Кабінет Міністрів затвердив порядок логістичного супроводу іноземних добровольців – від в'їзду в Україну до укладення контракту на військову службу та зафіксувала суму оплати таких послуг у 300 тис. грн за одного добровольця, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Це чіткий та прозорий механізм – від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу", – написала вона у Телеграмі.

Свириденко пояснила, що система працюватиме за допомоги компаній-посередників, що включені до спеціального переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

"Супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до Центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж у розмірі 5 млн грн. Це свого роду страхування на випадок, якщо компанія порушить умови договору. Після перевірки, зокрема щодо відсутності санкційних обмежень та зв'язків із державою-агресором – рішення протягом 10 робочих днів", – розповіла вона.

Далі буде відбуватися відбір кандидатів, уже перевірені компанії з реєстру запрошують добровольців і збирають необхідні документи, які додатково погоджує Центр.

Також посередники забезпечать супровід до контракту.

"Далі компанія допомагає в оформленні документів, страхуванні, логістиці іноземних добровольців (також це можуть бути люди без громадянства), проживанні та харчуванні до моменту укладення контракту. Оплата цих послуг є фіксованою – 300 тис. грн за одного кандидата. Але виплачуватиметься поетапно – щоб уникнути зловживань", – повідомила прем'єрка.

Також посередники відповідають за законність процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться підписувати контракт, компанія за власний кошт повертає його до країни виїзду.

Свириденко зазначили, що мета уряду – масштабувати його так, щоб 30-50% посад піхотинців і штурмовиків закривалися саме іноземними добровольцями.